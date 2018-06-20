Юрие Лянкэ: Республика Молдова заслуживает другого обращения со стороны Европейского союза

Республика Молдова заслуживает другого обращения со стороны Европейского союза. Европейская интеграция и ясная перспектива может придать Республике Молдова другой геополитической контекст, стабилизирует ситуацию. Эти два наиболее важных сообщения передает вице-премьер по европейской интеграции Юрие Лянкэ в европейских столицах. Об этом он заявил в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Кроме того, Юрие Лянкэ говорит, что в столицах западных стран он рассказывает о достижениях и неудачах Республики Молдова, о целях страны и роли европейцев в достижении этих целей. Вице-премьер сказал, что Молдова нуждается в постоянном диалоге с западными странами. По его мнению, в настоящее время необходимы и прочные отношения между Брюсселем и Вашингтоном, координированные политики, подробно обсуждаемые между этими двумя силами в том, что касается Республики Молдова.

Говоря о недавно созданной Межпарламентской ассамблее Республики Молдова-Грузия-Украина, Юрие Лянкэ отметил, что эта инициатива является необходимой и полезной, в частности для Молдовы. По его словам, в последнее время в Европе больше говорят об Украине и Грузии, но меньше о Республике Молдова. „В этом контексте нам удалось запустить такую инициативу и утвердиться и нам в этом плане, показать, что и у нас есть те же цели внешней политики, но мы являемся и жертвами агрессивной политики со стороны другого государства”, - заявил вице-премьер по европейской интеграции.

В то же время, по его мнению, от безопасности Украины зависит в значительной степени и безопасность Республики Молдова – „и с военной точки зрения, и энергетической, и информационной. Украина может помочь нам значительно в изменении менталитета, в частности украинского меньшинства в Республике Молдова, которое по-прежнему страдает от синдрома „homo sovieticus” и находится под российской пропагандой. Но в то же время, мы должны быть немного более эгоистичными, ориентироваться на наши проблемы, как сделала Словения, например, когда речь шла о бывшей Югославии”, - заявил Юрие Лянкэ.