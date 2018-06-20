Молдова выбирает Россию: как Кишинев вместе с россиянами громко отмечал победу над Египтом

Во время трансляции на большом экране матча чемпионата мира Россия-Египет даже на ступеньках у Театра оперы и балета не оказалось ни одного свободного места

- Не, ты не сможешь посмотреть русскую трансляцию, недоступна в Молдове, - объяснял кому-то парень по телефону в троллейбусе 22-го маршрута. Это о футболе. Я объяснил ему на каком сайте можно без проблем смотреть футбольные трансляции на русском. Стали обсуждать предстоящий сегодня матч Россия-Египет.

- Выходите? - спросил я впереди стоящего паренька, когда троллейбус неспешно подкатывал к остановке у «Патрии». Тот обернулся, улыбнулся:

- Судя по всему, мы идем в одно и то же место...

Таких, как мы с ним, оказалось, пол-троллейбуса. Все спешили к Театру оперы и балета, где на больших экранах давали футбол Россия-Египет.

Народу было не много, а просто очень много! Мало того, что люди сидели за столами впритык друг к другу, болельщики оккупировали все ступеньки театра сверху донизу. И народ все подходил и подходил. Многие были в футболках с надписью «Россия» или же с нарисованным на щеке триколором. Но это, в основном, молодежь.

Это только в Кишиневе "Салах" может спокойно общаться с болельщиком сборной России!

В моей компании, которой мы пришли смотреть футбол, оказался огромный российский триколор.

- Корабельный! - с гордостью демонстрировал его владелец. - Пощупай, какой материал...

Материал был крепок, чтобы с запасом прочности противостоять всем невзгодам. Триколор пользовался огромной популярностью. Незнакомые люди просили с ним сфотографироваться. Их было очень много, но никому не отказывали. Сегодня, наверное, вся фейсбучная лента будет в триколоре Толика.

Наконец-то, матч начался. По первому тайму что-то стало тревожно за россиян. Хотя завершилась первая половина по нолям. А вот во втором... А во втором тайме нахлынуло счастье! Сначала египетский автогол, потом Черышев пустил мяч между ног вратарю сборной Египта, затем Дзюба здорово сориентировался в штрафной соперника. 3:0 за какие-то пятнадцать минут. Болельщики вскакивали со своих мест, братались, над сонным Кишиневом плыло могучее - «Россия! Россия!» Даже гол престижа от Салаха не испортил настроения.

Корреспондент "Комсомолки" с тем самым корабельным российским триколором.

Когда раздался финальный свисток судьи, от избытка чувств кое-кто даже стал танцевать на столе. Гудели дудки, опять кричали громкое - «Россия!» Впрочем, все было достойно и цивилизованно.

После игры народ долго не расходился, обсуждая перипетии игры. Опять подходили фотографироваться с нашим российским флагом. Долго нас не отпускали. Сели в машину, а мой брат Николай прикрепил небольшой российский флажок к боковому стеклу. Мы мчались в ночи по пустынным улицам, а он отчаянно сигналил на манер популярного футбольного аплодисмента. Встречаня молодежь махала нам вслед. На светофоре рядом с нами остановился автомобиль:

- Россия выиграла? - спросил водитель. - Супер! Молодцы!

Ведь можем, когда хотим. Россия первой из всех сборных вышла в плей-офф. Вот так бы российской сборной и в заключительном матче группы против Уругвая!

Долго прощались с друзьями:

- До Уругвая!

- До Уругвая!

ЛЕОНИД РЯБКОВ