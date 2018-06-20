МНЕНИЕ: На что сделают упор в ходе парламентских выборов основные политические партии Молдовы

Известный политический аналитик Алексей Тулбуре рассказал корреспонденту портала ТРИБУНА, на что сделают упор в ходе парламентских выборов основные политические партии Молдовы.

«ДПМ сделает упор на сохранение так называемого европейского курса, позиционируя себя, как главная проевропейская сила страны, то есть сыграет на геополитике, чем, собственно, она занималась все время. Правящей партии не особо есть чем похвастаться – отношения с внешними партнерами очень сложные, рейтинг партии невысок, шансы попасть в парламент тоже невелики. Это партия, которая не в состоянии выдвинуть кандидатов на выборы примаров в Кишинэу и Бэлць. Соответственно, у этой партии очень много проблем, она пойдет по пути демагогии, что они якобы европейцы, и хотят сохранить этот курс. ПСРМ тоже сделает упор на геополитику. ПСРМ не является независимой и самостоятельной партией, и это видно по ее действиям. Создается впечатление, что ПСРМ, НП и многие другие партии координируются из одного центра. У меня сложилось впечатление, что, несмотря на то, что популярность ПСРМ выше, чем у ДПМ, ПСРМ все равно контролируется Плахотнюком, через Додона и руководство партии, людей, замешанных в разного рода схемах. Я предполагаю, что все они из-за уголовных дел на коротком поводке и легко шантажируемы. ПСРМ, вероятно, будет вынуждена пойти по пути геополитики – Евразийский союз, Таможенный союз, сближение с Россией», – уточнил аналитик.

По словам аналитика, ПКРМ, ЛДПМ и ЛП больше не представляет никакого избирательного интереса. «ЛДПМ и ЛП уже почти нет, они находятся в зоне одного процента популярности. У ПКРМ нет идеи, ее не видно пока…может быть, по инерции, эта партия в некоторых одномандатных избирательных округах получит один-два мандата. Они могут получить несколько мест в будущем парламенте, но как партия, как политическая платформа, программа, уже ничего нет. Они потеряли поддержку народа, дискредитировав себя. Есть еще две основные оппозиционные партии – ПДС и ППДП. Как и было объявлено, они пойдут на выборы с общим списком, и я надеюсь, с общими кандидатами по одномандатным округам. Это позволит оппозиции получить как можно больше мест в будущем парламенте», – подытожил Тулбуре.

Андриана Кептине