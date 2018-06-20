Российское гражданство подвело подозреваемую в шпионаже Карину Цуркан

Лефортовский суд Москвы во вторник избрал меру пресечения для подозреваемой в шпионаже по уголовному делу, детали которого не раскрываются, передает РИА Новости. Известно, что суд постановил взять под стражу некую Карину Цуркан. Полная тезка подозреваемой является членом правления российской энергетической компании «Интер РАО» - руководителем блока трейдинга.

Как передает «Интерфакс», в пресс-службе компании не подтвердили, что речь идет о члене правления. Там лишь сказали, что Карина Цуркан в отпуске, и больше ничего комментировать не стали.

Карина Цуркан была назначена в правление энергетической компании в 2012 году. В биографии на сайте указано, что Цуркан окончила Международный независимый университет Молдовы, при этом у нее гражданство РФ.

Как объяснил «Медиазоне» адвокат, руководитель «Команды-29» Иван Павлов, если у подозреваемого гражданина России есть другие гражданства, Россия все равно будет учитывать именно российское гражданство. В таком случае речь должна идти о государственной измене, а не о шпионаже.