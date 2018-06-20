Государство хочет привлечь инвесторов в киноиндустрию. Им намерены возвращать 25% вложений и еще 5% в случае продвижения туристического потенциала страны. Проект закона, разработанный экспертной группой, обсудили в в парламентской комиссии по культуре.

"Такая инвестиционная схема применяется более чем в 40-ка странах. Она предусматривает возмещение определенных расходов как в кинематографе, так и в телеиндустрии", - сказал председатель рабочей группы Дмитрий Цыра.

В документе указано, что возмещение получат продюсеры художественных, документальных, анимационных фильмов, телепрограмм, музыкальных клипов и рекламных роликов. Эксперты уверены - это позволит привлечь иностранных специалистов и создать в стране рабочие места.

"У нас вырастет кинематографический потенциал, вырастет качество продукции. С участием приглашенных специалистов можно вывести на новый уровень", - сказал режиссер Валерий Жереги.

"Этот закон может открыть большие возможности для развития отрасли. Инвестиции будут иностранными, но производство останется здесь. Мы заинтересованы в этом, ведь у нас много живописных мест и трудолюбивых людей", - сказала продюсер Анастасия Примов.

Депутаты же отмечают, что проект должен восполнить пробел в законодательстве.

"В отсутствие такого закона не было инвестиций. И киноиндустрия в Молдове, к сожалению, пошла на спад", - сказал председатель комиссии по культуре Владимир Хотияну.

Согласно проекту, привлекать вложения в отрасль будет Агентство по инвестициям. После одобрения комиссии документ вынесут на голосование.