Задержанная в Москве уроженка Молдовы может быть связана с румынской разведкой

Нику Гончар

Карине Цуркан грозит до 20 лет лишения свободы за шпионаж, сообщают российские СМИ. Уроженка Молдовы Карина Цуркан, которая в Москве обвиняется в шпионаже, может быть связана с румынской разведкой. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Цуркан была задержана сотрудниками ФСБ на прошлой неделе. Во вторник, 19 июня, Лефортовский суд Москвы санкционировал ее арест на два месяца — до 13 августа. Если вина женщины будет признана, ей грозит до 20 лет заключения. На дело, по которому проходит Цуркан, наложен гриф "секретно".

Российские СМИ отмечают, что Цуркан является топ-менеджером компании "Интер РАО". В самой компании не прокомментировали это предположение, отметив, что Карина Цуркан находится в отпуске.

Одновременно с задержанием Цуркан были проведены обыски у нее в кабинете, дома, а также в самой компании и у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго, пишет "Коммерсант". Издание отмечает, что один из чиновников проходит свидетелем по уголовному делу и, по некоторым данным, уже подал заявление об увольнении. Чиновника в госизмене не подозревают, но, встречаясь с госпожой Цуркан и будучи не осведомленным о ее связях с румынской разведкой, он тем не менее мог ей сообщить сведения, представляющие интерес для спецслужбы.

По данным издания, самой Цуркан инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии.

Как стало известно Sputnik Молдова, Карина Цуркан в 90-годы жила в Кишиневе, работала в различных бизнес-структурах, после занимала должность председателя административного совета Кучурганской электростанции, а также была председателем совета директоров Молдавской ГРЭС.

В Интер РАО Цуркан отвечает за бизнес компании в Молдове — Молдавскую ГРЭС в Приднестровском регионе и поставки электроэнергии со станции Кишиневу.