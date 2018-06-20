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Происшествия
Задержанная в Москве уроженка Молдовы может быть связана с румынской разведкой
20.06.2018

Нику Гончар

 

Карине Цуркан грозит до 20 лет лишения свободы за шпионаж, сообщают российские СМИ. Уроженка Молдовы Карина Цуркан, которая в Москве обвиняется в шпионаже, может быть связана с румынской разведкой. Об этом сообщает издание "Коммерсант". 

Цуркан была задержана сотрудниками ФСБ на прошлой неделе. Во вторник, 19 июня, Лефортовский суд Москвы санкционировал ее арест на два месяца — до 13 августа. Если вина женщины будет признана, ей грозит до 20 лет заключения. На дело, по которому проходит Цуркан, наложен гриф "секретно".

Российские СМИ отмечают, что Цуркан является топ-менеджером компании "Интер РАО". В самой компании не прокомментировали это предположение, отметив, что Карина Цуркан находится в отпуске. 

Одновременно с задержанием Цуркан были проведены обыски у нее в кабинете, дома, а также в самой компании и у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго, пишет "Коммерсант". Издание отмечает, что один из чиновников проходит свидетелем по уголовному делу и, по некоторым данным, уже подал заявление об увольнении. Чиновника в госизмене не подозревают, но, встречаясь с госпожой Цуркан и будучи не осведомленным о ее связях с румынской разведкой, он тем не менее мог ей сообщить сведения, представляющие интерес для спецслужбы.

По данным издания, самой Цуркан инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии.

Как стало известно Sputnik Молдова, Карина Цуркан в 90-годы жила в Кишиневе, работала в различных бизнес-структурах, после занимала должность председателя административного совета Кучурганской электростанции, а также была председателем совета директоров Молдавской ГРЭС.

В Интер РАО Цуркан отвечает за бизнес компании в Молдове — Молдавскую ГРЭС в Приднестровском регионе и поставки электроэнергии со станции Кишиневу.


https://m.ru.sputnik.md/world_incidents/20180619/19956423/moscow-zaderzhanie-spionaj-moldova-romania-spetssluzhby.html
 
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