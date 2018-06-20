Молдавские садоводы сократят экспорт яблока и увеличат их отгрузки на переработку

В текущем году качество молдавских яблок может оказаться невысоким, что приведет к сокращению поставок плодов на внешние рынки. Как результат, вырастет предложение яблока на переработку, что позволит фермерам немного разгрузить внутренний рынок, сообщает fruit-inform.com.

Компания Orhei Vit рассчитывает нарастить переработку яблока на 15-20% до 70 тысяч тонн, а консервная фабрика T.B. Fruit Moldova увеличит переработку этих фруктов почти вдвое: с 82 тысяч тонн в 2017 году до 140 тысяч тонн.

В 2017 году из-за апрельских заморозков урожай фруктов оказался небольшим, а качество плодов высоким. В текущем сезоне ситуация несколько другая: урожайность яблок выше прошлогодних показателей, однако, калибр плодов заметно меньше из-за засухи.

Кроме того, молдавские компании ожидают роста конкуренции на внешних рынках. Так, во многих европейских странах прогнозируется восстановление производства ягода после прошлогоднего резкого сокращения урожая из-за непогоды. Таким образом, Молдове будет сложнее экспортировать эту продукцию, учитывая снижение качества плодов.

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов ANSA, в Молдове в 2017 году поступило на промпереработку около 50% урожая фруктов и 12% урожая овощей. Консервными предприятиями страны в прошлом году было произведено более 35 тыс. тонн плодоовощных соков (в том числе концентрированных – более 17 тыс. тонн), других консервов из фруктов и овощей – более 15 тыс. тонн. В текущем году в Молдове ожидают собрать 600 тысяч тонн фруктов, из которых на косточковые придется порядка 150 тыс. тонн, семечковые плоды – 450 тыс. тонн.

Тем временем специалисты (ANSA) приступили к инспекциям консервных предприятий, где не выявили нарушений, все сертификаты качества оформлены должным образом. В ходе проверок руководители компаний-переработчиков жаловались на нехватку молдавского сырья и недостаток рабочей силы.