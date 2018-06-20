Как у молдавских политиков страх оккупации превратился в... страстное желание войны

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ

Помнится, в 2013 году Юрий Лянкэ, тогда занимавший пост премьер-министра Молдовы, называл разговоры о том, что республика одной ногой в НАТО, - баснями. Потом, в 2014 году, он свою позицию подтверждал, подчеркивая, что страна должна сохранить нейтральный статус, заложенный в Конституции. Говорил об этом снова и снова .

Прошли годы, Юрий Лянкэ уже не тот... Теперь он «не представляет, как Молдова может обеспечить свою безопасность без НАТО».

- Принцип нейтралитета является декларативным, - заявил он, подводя итоги своих визитов в Вену и Констанцу. - Мы должны сделать все, чтобы изменить восприятие НАТО. Потому, что НАТО нам не угрожает. Я бы хотел, чтобы они объявили нам войну, оккупировали нас, но вы увидите, что этого не произойдет, - заявил политик, сейчас занимающий пост вице-премьера по вопросам европейской интеграции.

Лично у меня складывается впечатление, что у господина Лянкэ, мягко говоря, свои представления о молдавской государственности: то он открыто заявляет о том, что «было бы неплохо объединиться с Румынией», то грезит о захвате Молдовы НАТО. И все это говорит человек, занимающий — это важно — государственную должность. А еще, как мы видим, часто меняющий свою позицию.

Я не правоохранительные органы, но что-то мне подсказывает, что за подобные слова об оккупации иногда привлекают к ответственности. Но может ли такое произойти у нас, в стране, где чиновничья неприкосновенность развязывает язык и руки? Удивительная история: одни у нас оккупации боятся (вроде Гимпу), другие — страстно ее желают.

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