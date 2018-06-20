Процентная ставка по банковским кредитам в леях снизилась до нового исторического минимума - 8,63% годовых

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в национальной валюте, предоставленным молдавскими банками, снизилась в мае 2018 года до нового исторического минимума – 8,63% годовых против 10,26% в аналогичный период прошлого года. Впервые процентная ставка по кредитам в национальной валюте опустилась ниже 9%, согласно обнародованным Национальным банком Молдовы (НБМ) данным, передает МОЛДПРЕС.

По мнению экспертов, период с относительно низкими процентными ставками продолжится. Финансовые аналитики придерживаются мнения, что повторная нисходящая тенденция инфляции и возможное ослабление НБМ курса денежной политики несколько снизит процентные ставки по кредитам в леях.

Данные Нацбанка также показывают, что вместе с удешевлением кредитов возросла сумма взятых банковских кредитов. Экономические агенты и население взяли в мае кредиты более чем 1,6 млрд. леев, что на 35 млн. леев больше, чем в предыдущем месяце, и почти на 600 млн. больше, чем в первый месяц года. Самыми востребованными были кредиты на срок от 2 до 5 лет. В мае их доля составляла около 45% от общего объема кредитов в национальной валюте, предоставляемых по средней ставке 8,14%.

Основной объем новых кредитов в национальной валюте – 53,6% – приходился на кредиты, предоставленные юридическим лицам, со средней ставкой 9,32%. В то же время физические лица брали кредиты в леях по средней ставке 7,82%, а средняя процентная ставка по кредитам на недвижимое имущество составила 7,37%. За последние четыре месяца объем кредитов на недвижимость удвоился, увеличившись с 74 до 153 млн. леев.

Средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам, предоставленным в иностранной валюте, в отчетный период составила 4,93%. В мае новые кредиты в иностранной валюте в основном предоставляли собой кредиты юридическим лицам со средней ставкой 4,80%, что составляет 96,6% от общего объема кредитов в иностранной валюте на сумму 856 млн. леев.