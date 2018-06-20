Молдова заинтересована в развитии торговли с Великобританией

Нынешнее состояние молдавско-британских экономических отношений, взаимная заинтересованность в устранении торговых барьеров после Брексита и возможность подписания нового Соглашения об экономическом сотрудничестве между двумя государствами, а также инвестиционные возможности, предлагаемые Республикой Молдова для британского бизнеса, обсудили министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский и министр международной торговли Соединенного Королевства Грегори Хэндс, передает МОЛДПРЕС.

Как сообщили в пресс-службе МИДЕИ, министр Ульяновский сказал, что развитие и углубление торговых отношений с Соединенным Королевством очень важно для Республики Молдова с учетом того, что в последнее время выросло число национальных или смешанных компаний, которые осуществляют экономические отношения с британскими партнерами. В этой связи глава молдавского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сейчас у нас насчитывается 234 предприятия с британским капиталом, а двусторонняя торговля за последние 3 года была стабильна на уровне около 180-190 миллионов долларов с существенным положительным балансом в пользу Республики Молдова. Согласно статистическим данным, экспортируются текстиль, семена и др., а импортируются химикаты, промышленные товары, косметика и т. д.

«В этих условиях мы считаем, что правительства должны предпринять необходимые шаги для обеспечения надлежащей правовой базы, чтобы избежать негативного воздействия Брексита на экономических агентов и активизировать двустороннюю торговлю», - сказал Тудор Ульяновский. Он заявил, что власти РМ хотят заключить новое соглашение с Великобританией, которое может в конечном итоге расширить торговый режим нынешнего Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

Министр Ульяновский призвал британские компании участвовать в конкурсах по приватизации государственной собственности, подлежащей приватизации, в открытии бизнеса в свободных экономических зонах, промышленных и ИТ-парках, которые эффективнее всего развиваются в Республике Молдова.

Грегори Хэндс сообщил, в свою очередь, о британской заинтересованности в развитии торговых отношений с Республикой Молдова и их защите после Брексита в рамках двусторонних правовых рамок. Чиновник отметил, что в последние годы число британских инвестиционных фирм, ориентированных на инвестиции на рынке этого региона, в том числе в Республике Молдова, растет, и британские власти намерены обсуждать с каждым партнером двусторонние соглашения для установления четких правил для всех участвующих сторон.

По мнению главы британского торгового ведомства, импульсом в развитии торговых отношений станет организация деловых миссий и участие в двусторонних форумах деловой среды обеих странах, направленных на изучение местного рынка, развития потенциала торговых отношений, привлечение потенциальных инвесторов и продвижение экспорта.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский 17-20 июня совершает рабочий визит в Великобританию.