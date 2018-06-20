Спасатели вновь устанавливают передвижные пункты оказания помощи в жаркую погоду

Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям МВД сообщает о том, что сегодня будут установлены передвижные пункты оказания помощи в жаркую погоду, передает МОЛДПРЕС.

Как уточнила корр. агентства пресс-секретарь инспекции Лилиана Пушкашу, палатки будут установлены в пяти секторах мун. Кишинэу, а также в Бельцах, Кагуле и Комрате.

«Палатки будут установлены в местах большого скопления людей и будут работать ежедневно с 11.00 до 18.00. В столице палатки будут находиться по следующим адресам: сектор Ботаника – вблизи Торгового центра «1000 мелочей»; сектор Центр – вблизи Центрального рынка; сектор Рышкановка - недалеко от рынка «Матей Басараб»; сектор Чеканы – ул. Джинта Латинэ, 18, сектор Буюкань – ул. Каля Ешилор, 1.

По информации инспекции, за два дня работы палаток в них обратились 5432 человека. Граждане обращались в передвижные пункты, чтобы выпить воды и укрыться от солнца и жары, особенно в полуденные часы.

Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует на сегодня и завтра максимальную температуру воздуха 31 градус.

В период жары врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце с 10.00 до 18.00, носить головные уборы, легкую одежду светлых тонов из натуральных тканей, употреблять не менее 2 литров жидкости в день, отказаться от алкогольных напитков, в том числе пива и содержащих кофеин, снизить интенсивность и темпы физической нагрузки.