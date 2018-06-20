АРР "Север" и GIZ организовали рейд по площадкам, где внедряются проекты по развитию

Л.Грубы

Журналисты приняли участие в мероприятии, организованном вчера в Бэлць Агентством регионального развития «Север» (АРР "Север") и Агентством Германии по Международному Сотрудничеству (GIZ). Участники ознакомились с проектами, внедряемыми в северной части страны, в том числе в рамках программы GIZ «Модернизация местных государственных услуг в Республике Молдова», сообщает МОЛДПРЕС.

Исполняющий обязанности директора AРР «Север» Ион Илиев сообщил прессе приоритетные направления политики развития северной части страны. Это проекты, касающиеся водоснабжения, канализации, энергоэффективности, управления отходами, а также строительство дорог местного и регионального значения. «В последнее время нам многое удалось сделать. Нам удалось продолжить строительство водопроводов в Фэлешть, Флорешть и Сорока. Мы построили дороги и системы водоснабжения и канализации в Единец, Сорока и др. Кроме того, в стадии внедрения проекты по повышению энергоэффективности в ряде госучреждений в Дрокии и Бричень. Построен водопровод в селе Костешть и сделано многое другое. При помощи Национального фонда регионального развития и при поддержке партнеров по развитию нам удалось добиться значительных инвестиций в регионе, и мы хотим, чтобы до конца текущего года все эти инициативы были реализованы согласно графику и даже с его опережением», - отметил Ион Илиев.

Корреспонденту МОЛДПРЕС Илиев также отметил, что большинство достижений были бы невозможны без поддержки внешних партнеров и местных органов власти. «У нас есть населенные пункты, которые в последние годы сумели внедрить 2-3 проекта по развитию. И это только из-за того, что местные власти проявили интерес и настойчивость», - отметил он.

«В нашем регионе есть много красивых мест, с большим потенциалом для развития туризма. Здесь расположены многочисленные предприятия, промышленные парки, свободные экономические зоны. Транспортная инфраструктура открывает много возможностей, но главное богатство региона - люди. Поэтому в нашей работе мы делаем упор на создание рабочих мест и льгот, призванных обеспечить достойный уровень жизни населению региона. Этот аспект оставляет желать лучшего, но для улучшения ситуации мы ориентируемся на реабилитацию инфраструктуры. Мы хотим, чтобы у жителей севера страны были достойные условия для жизни. Одним из наших приоритетов является водоснабжение и канализация. Вода - это жизнь, а качественная вода означает хорошую жизнь», - уточнил Ион Илиев.

Вчера представители прессы также посетили три площадки по внедрению проектов. Журналисты побывали на площадке по строительству водопровода в Костешть (Рышкань), в Промышленном парке в Единец и в Центре здоровья в Дрокии.

Площадь региона развития «Север» составляет около 10,1 тысяч квадратных километров и включает 11 районов и муниципий Бэлць. В этом регионе есть 11 точек взаимоподключения с соседними странами – Румынией и Украиной. В настоящее время регион участвует в процессе развития сотрудничества в трех форматах: «Сирет-Прут-Нистру», «Верхний Прут» и «Днестр».