Власти предлагают вернуться к старой формуле расчета цен на нефтепродукты

Регуляторные платежи за нефтепродукты могут быть установлены исходя из таможенной стоимости импортируемой продукции, а не основываясь на доходе от продажи, как это происходит в настоящее время.

Поправка содержится в проекте министерства экономики и инфраструктуры, опубликованном для консультаций с общественностью, сообщает bizlaw.md.

Таким образом, предлагается новый вариант подпункта d) пункта 3 статьи 11 Закона об энергетике, а именно, чтобы размер взносов на регулирование по нефтепродуктам определялся "от таможенной стоимости основных нефтепродуктов и сжиженных газов, импортированных владельцем лицензии на импорт и розничную продажу бензина и дизельного топлива, а также обладателем лицензии на импорт и розничную продажу сжиженного газа".

В настоящее время эти взносы исчисляются из дохода от продаж обладателя лицензии на импорт и розничную продажу бензина и дизельного топлива, а также обладателя лицензии на импорт и розничную продажу сжиженного газа. Эта формула применяется в связи с внесенными в сентябре 2017 года законодательными изменениями, позволяющими рассчитывать взносы на регулирование для сектора нефтепродуктов в размере 0,2% дохода от продаж для обладателя лицензии, а не исходя из таможенной стоимости импортируемых нефтепродуктов и сжиженного газа, как было предусмотрено ранее.

Поэтому взносы на регулирование взимаются как при импорте нефтепродуктов, так и при их последующей продаже. Таким образом, сумма взносов, перечисленных в бюджет НАРЭ на 2018 год по одному и тому же товару, удваивается или, в некоторых случаях, утраивается, что приводит к увеличению цены на нефтепродукты.

Авторы предлагают, чтобы изменения были внедрены с 1 июля 2018 года.