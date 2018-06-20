Киртоакэ в суде. Он потребовал протестов нон-стоп и отставки правительства

Бывший мэр столицы Дорин Киртоакэ призвал жителей Кишинева выйти на протест и потребовать отставки властей. Об этом он заявил после того, как суд отложил рассмотрение его дела — защита бывшего градоначальника потребовала отвода судьи.

Журналисты попросили Киртоакэ прокомментировать вчерашнее решение суда о признании результатов выборов 3 июня недействительными, передает deschide.md.

«Это издевательство. Не знаю, откуда появился этот судья. Как сказали коллеги из ПДС, ЛДПМ и ППДП: Довольно. Мы устали! Настало время выйти на протесты нон-стоп, а эта власть должна уйти в отставку, чтобы прошли досрочные выборы», — сказал Киртоакэ.

Он призвал жителей столицы выйти на протесты, анонсированные Андреем Нэстасе. Киртоакэ заверил, что тоже придет.

Напомним, ранее избранный мэр Андрей Нэстасе и лидер ПДС Майя Санду призвали своих сторонников прийти на акцию протеста к мэрии в 17.30.

Во вторник вечером, 19 июня, Суд Кишинева не признал результаты новых местных выборов в Кишиневе. Присутствующий в суде избранный мэр лидер Политической партии «Платформа достоинство и правда» Андрей Нэстасе заявил, что «это грязная игра, которую делает нынешняя власть». Андрей Нэстасе добавил, что решение первой инстанции будет обжаловано.

Напомним, по итогам выборов Нэстасе набрал 52,57%.