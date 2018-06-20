Сколько стоят сегодня фрукты и овощи на Центральном рынке

Цены на фрукты и овощи на столичном Центральном рынке меняются каждую неделю.

По данным stirilocale.md, в эти дни цены на некоторые продукты продолжают падать. Килограмм картофеля продается по 5-10 леев, лук стоит 8 леев, морковь – от 17 до 20 леев.

Если вам хочется борща с красной свеклой, то должны знать, что килограмм свеклы продается по 20 леев. Цена на кабачки держится на уровне 5 леев/кг.

Килограмм стручковой фасоли стоит 30 леев, огурцы продаются по 10-15 леев/кг. Помидоры подешевели на несколько леев, за один килограмм придется выложить 18-27 леев.

Сладкий перец стоит 18-20 леев, капуста продается по 6-7 леев.

Цены на некоторые фрукты упали на 1-2 лея. Так, килограмм малины стоит от 15 до 30 леев.

Черешня продается по 15-20 леев за килограмм, абрикосы стоят 12 леев/кг. Цена на персики колеблется от 12 до 35 леев за килограмм.

Если вы любитель экзотических фруктов, вам нужно знать, что килограмм бананов стоит 15 леев, за 3 гранаты придется заплатить 20 леев, лимон продается по 45 леев/кг.