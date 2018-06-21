Нарколог: Молдове угрожает эпидемия пивного алкоголизма

Эксперт Лилия Федорова прокомментировала тот факт, что Молдова несколько раз попадала в мировые рейтинги как самая пьющая страна в мире.

Молдова несколько раз оказывалась на первых полосах главных мировых СМИ — к сожалению, по не самой приятной причине: Всемирная организация здравоохранения присваивала нашей стране статус самой пьющей в мире. Многие эксперты сомневаются в достоверности данной статистики — в их числе и врач психиатр и нарколог Лилия Федорова, свое мнение она высказала Sputnik.

"Подобные статистические данные весьма субъективны, поэтому я бы не стала говорить, что мы лидеры в потреблении спиртного и алкоголизме — хотя нам отводили иногда первенство. Но нас все равно должно беспокоить то, что внутри нашей страны, с нашими людьми, которые нам не безразличны. Ведь люди у нас склонны к употреблению — тут есть элемент и традиций, и обрядов", — сказала врач.

Вместе с тем Федорова утверждает, что "расслабляться" не стоит — в зоне особого риска — молдавская молодежь, в том числе и из-за настоящей эпидемии потребления пива.

"Наибольшей опасности сейчас подвержены молодые люди. У нас существует целый культ потребления пива, которое считается чуть ли не безопасным. Некоторые даже пытаются выдать пиво за прохладительный напиток. Вот тут очень серьезная проблема", резюмировала эксперт.