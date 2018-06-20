Судья Родика Бердило принимала решение о восстановлении в должности Гамрецкого

Судья Родика Бердило, признавшая недействительными результаты второго тура местных выборов в Кишиневе, ранее обязала примэрию восстановить в должности экс-главу управления транспорта и дорожной инфраструктуры Игоря Гамрецкого.

Соответствующее постановление суда на своей странице в соцсети опубликовал бывший примар молдавской столицы Дорин Киртоакэ, пишет realitatea.md.

Игорь Гамрецкий был задержан по делу о платных парковках. Суд первой инстанции приговорил его к двум годам лишения свободы. Однако Апелляционная палата смягчила приговор, избрав меру пресечения в виде трехлетнего условного ареста. Впоследствии также был снят запрет на занятие определенных должностей.

Судья Родика Бердило была назначена на должность 23 мая 2016 года указом президента Николае Тимофти. Тогда же она была распределена на работу в суд Кишинева. Всего лишь через несколько дней после того, как она надела судейскую мантию, Родика Бердило попросила об отстранении от должности на период частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Судья вернулась к работе 21 апреля 2017 года.