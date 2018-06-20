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Десятки полицейских оцепили здание правительства
20.06.2018

Десятки сотрудников полиции со щитами и дубинками окружили здание правительства, где в это время проходит совещание министров.

Полицейские прибыли к зданию правительства на автобусах, сообщает protv.md.

Сегодня утром, 20 июня, Андрей Нэстасе и другие политики объявили об акции протеста после того, как судебная инстанция приняла решение о признании недействительными местных выборов в Кишиневе.


http://www.allmoldova.com/ru/news/diesiatki-politsieiskikh-otsiepili-zdaniie-pravitiel-stva
 
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