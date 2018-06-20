Десятки полицейских оцепили здание правительства

Десятки сотрудников полиции со щитами и дубинками окружили здание правительства, где в это время проходит совещание министров.

Полицейские прибыли к зданию правительства на автобусах, сообщает protv.md.

Сегодня утром, 20 июня, Андрей Нэстасе и другие политики объявили об акции протеста после того, как судебная инстанция приняла решение о признании недействительными местных выборов в Кишиневе.