Десятки полицейских оцепили здание правительства

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Десятки сотрудников полиции со щитами и дубинками окружили здание правительства, где в это время проходит совещание министров.
Полицейские прибыли к зданию правительства на автобусах, сообщает protv.md.
Сегодня утром, 20 июня, Андрей Нэстасе и другие политики объявили об акции протеста после того, как судебная инстанция приняла решение о признании недействительными местных выборов в Кишиневе.
http://www.allmoldova.com/ru/news/diesiatki-politsieiskikh-otsiepili-zdaniie-pravitiel-stva
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