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Политика
Юрий Чекан о возможных повторных выборах в Кишиневе
20.06.2018

Если вышестоящие инстанции сохранят в силе вчерашнее решение Кишиневского суда, в Кишиневе не будут проводиться повторные выборы, так как до всеобщих местных выборов осталось меньше года, прокомментировал для «Radio Chișinău» член Центральной избирательной комиссии Юрий Чекан.

В то же время он коснулся положений ст. 149 Кодекса о выборах, предусматривающей проведение повторных выборов в течение двух недель, отметив, что ЦИК следует рассмотреть полное решение Кишиневского суда.

«Кодекс предусматривает проведение повторных выборов, но если исключены оба кандидата, то не с кем проводить повторные выборы. Если исключен только один, нужно рассмотреть, в каких условиях следует проводить повторные выборы. Достаточно много неизвестных. Надо увидеть полное решение, чтобы знать, как действовать», – заявил Чекан. 

Кроме того, он уточнил, что есть еще две возможности оспорить вчерашнее решение Кишиневского суда об отмене результатов местных выборов в муниципии Кишинев – в Апелляционной палате и  Высшей судебной палате.


http://www.allmoldova.com/ru/news/iurii-chiekan-o-vozmozhnykh-povtornykh-vyborakh-v-kishinievie
 
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