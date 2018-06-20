Юрий Чекан о возможных повторных выборах в Кишиневе

Если вышестоящие инстанции сохранят в силе вчерашнее решение Кишиневского суда, в Кишиневе не будут проводиться повторные выборы, так как до всеобщих местных выборов осталось меньше года, прокомментировал для «Radio Chișinău» член Центральной избирательной комиссии Юрий Чекан.

В то же время он коснулся положений ст. 149 Кодекса о выборах, предусматривающей проведение повторных выборов в течение двух недель, отметив, что ЦИК следует рассмотреть полное решение Кишиневского суда.

«Кодекс предусматривает проведение повторных выборов, но если исключены оба кандидата, то не с кем проводить повторные выборы. Если исключен только один, нужно рассмотреть, в каких условиях следует проводить повторные выборы. Достаточно много неизвестных. Надо увидеть полное решение, чтобы знать, как действовать», – заявил Чекан.

Кроме того, он уточнил, что есть еще две возможности оспорить вчерашнее решение Кишиневского суда об отмене результатов местных выборов в муниципии Кишинев – в Апелляционной палате и Высшей судебной палате.