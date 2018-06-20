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Политика
Заседание МСК отложено из-за отсутствия кворума
20.06.2018

Сегодняшнее заседание Муниципального совета Кишинева было опять отложено из-за отсутствия кворума, сообщает Noi.md.

После демарша либералов, которые демонстративно покинули заседание, в зале остались только 24 советника.

По словам лидера  фракции ПСРМ в МСК Иона Чебана, либералам выгодно, чтобы собрание не было закрыто, а было отложено,  поскольку в повестку дня входят земельные вопросы, касающиеся интересов членов либеральной фракции. 

«То, что произошло сегодня, происходит очень часто. Они убежали из зала,  потому что знают, что мы не будем голосовать за их земельные вопросы. Они убежали, чтобы эти вопросы оставались в повестке дня. Таковы их отношение и искренность по отношению к жителям Кишинева. Они украли сотни гектаров», – заявил  Ион Чебан на заседании МСК.


http://www.allmoldova.com/ru/news/zasiedaniie-msk-otlozhieno-iz-za-otsutstviia-kvoruma
 
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