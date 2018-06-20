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Происшествия
Число случаев жестокого обращения с детьми в РМ удвоилось в последние годы
20.06.2018

За последние годы число зарегистрированных случаев жестокого обращения с детьми удвоилось в РМ. Только в первые 6 месяцев было зарегистрировано более 4 800 человек, подозреваемых в злоупотреблениях.

800 из них были перенаправлены в органы правопорядка. В то же время власти говорят, что рост числа случаев жестокого обращения с детьми основан, в том числе, на внедрении механизма межсекторального сотрудничества, сообщает trm.md.

Таким образом, более четырех тысяч специалистов из семи районов и двух муниципиев, таких как учителя, врачи и социальные работники прошли подготовку в области выявления и сообщения о случаях, в которых дети могли бы быть жертвами.

"Были выявлены дети, находящиеся в трудной ситуации. Это означает, что эти дети получили определенный ответ от профессионалов. Мы хотели бы верить, что они также получили и услуги, но мы реалисты, и это одна из проблем, которые обсуждаются на конференции - отсутствие специализированных услуг по оказанию помощи детям-жертвам", - заявила директор Национального центра защиты персональных данных Даниэла Сымботяну.


https://point.md/ru/novosti/obschestvo/chislo-sluchaev-zhestokogo-obrashcheniia-s-detmi-v-rm-udvoilos-v-poslednie-gody
 
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