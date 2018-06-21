Майя Санду призвала всех выйти на улицу: "Если мы сейчас не отстоим наше волеизъявление, они так же поступят и на парламентских выборах"

Массовая акция протеста в столице в связи с вынесенным 19 июня решением о признании недействительными результатов выборов и мандата избранного примара Андрея Нэстасе. Протестующие собрались перед зданием примэрии к 17.00, они несли плакаты с надписью: „Украденное волеизъявление”, затем они направились к штаб-квартире ДПМ, передаёт IPN.

По словам избранного примара столицы Андрея Нэстасе, люди протестуют против олигархического правления, которое чувствует, что ему приходит конец. Он уверен, что, общими усилиями, этот беспредел удастся остановить. Как заявил Нэстасе, решение о том, кто должен быть примаром города, принял электорат, а результаты выборов были признаны всеми, включая независимых наблюдателей. Иностранные партнёры также высказались в пользу народа.

Избранный примар заявил, что он до сих пор не получил мотивировочную часть решения суда. „Суд обязан был вынести законное решение, заключающееся в признании результатов этих выборов. Он проигнорировал всё и принял политически мотивированное решение”, - считает Андрей Нэстасе.

По словам главы ПДС Майи Санду, она хочет, чтобы люди поняли всю серьёзность ситуации и осознали, что решение суда о признании выборов недействительными означает диктатуру. „За этой красной линией находится диктатура”. Майя Санду призвала всех выйти на улицы, чтобы отстоять свой голос, потому что нет никого, кто бы их защитил. „Если мы сейчас не отстоим наше волеизъявление в Кишинёве, они так же поступят и на парламентских выборах, они украдут наше волеизъявление”, - заявила лидер ПДС.

Протестующие, скандируя лозунги: „Долой мафию!”, „Бойтесь, народ поднимается!”, „Нэстасе – примар!”, „ДП–ПСРМ – красная чума! ”, проследовали к штаб-квартире ДПМ на улице Болгарской, где заняли весь двор. Поскольку он не смог вместить всех желающих, собравшихся призвали переместиться на площадь Великого национального собрания для продолжения акции протеста. Штаб-квартиру ДПМ охранял кордон полиции.

Протестующие сумели организоваться с помощью социальных сетей, после того, как вечером во вторник, около 22:00, Суда сектора Центр муниципия Кишинёв принял решение признать недействительными результаты новых местных выборов в Кишинёве.