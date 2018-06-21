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Павел Филип о признании выборов недействительными: Это последнее, что мы хотели
21.06.2018

Премьер-министр Павел Филип прокомментировал на открытии заседания правительства решение Суда Кишинэу о признании недействительными результатов выборов. „Решение поднимает много вопросов, появляются различные спекуляции, которые не в пользу нынешней власти”, - заявил Павел Филип.

„Кому нужно непризнание результатов местных выборов в столице в момент, когда ожидались удачные проекты для нашей страны, как в политическом, так и в финансовом плане, речь идет о больших суммах (внешней помощи)? У нас осталось только полгода до выборов. Это последнее, что мы хотели”, - сказал Павел Филип, цитируемый IPN.

Во вторник вечером, примерно в 22.00, Суд муниципия Кишинэу сектора Центр не признал результаты новых местных выборов в столице. Адвокаты избранного примара Андрея Нэстасе оспорили решение в Апелляционном суде.


 
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