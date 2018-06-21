В одной из соцсетей политолог Дионис Ченушэ пишет, кому выгодно непризнание мандата Андрея Нэстасе.

«Кому выгодна создавшаяся ситуация, учитывая, что согласно законодательству, выборы в 2018 году уже не могут быть организованы. Получается, что примэрией, до очередных местных выборов в 2019 году, будут руководить союзники демократов по парламенту – народные европейцы Юрия Лянкэ» – пишет он.

По его мнению, «демократы могли бы извлечь выгоду даже из пребывания Нэстасе в примэриии, хотя они предпочли бы Чебана».

«Все-таки в чем выгода демократов? Во-первых, столица остается нейтральной, а не в руках ППДП. Это означает, что опросы демократов показывают не очень обнадеживающие их цифры. Поэтому им нужно минимизировать риски, и помешать росту популярности оппозиции. Во-вторых, непризнание выборов направит гнев общественности на судью и Иона Чебана», – заявил Ченушэ.

В-третьих, по мнению эксперта, «объявленные Нэстасе протесты позволят демократам снова оценить уровень мобилизации граждан». «Сейчас лето, жарко, людям нужно либо отдыхать, либо работать.

Так демократы, спровоцировав не очень многочисленные протесты, позволят людям «выпустить пар», и предотвратить более масштабные протесты в будущем. С другой стороны, протесты коснутся и социалистов, которых демократы используют в качестве «внутренних врагов», чтобы повысить собственные рейтинги. Конечно, это будет непросто для демократов, но они рискуют, потому что понимают, что предстоящие выборы по-настоящему важны.

Но после того, что произошло сегодня, как никогда ранее становится актуальным вопрос, не окажутся ли результаты парламентских выборов такой же жертвой правосудия, если не будут кого-то устраивать?», – пишет он.

Кристина Пендя