ПKРМ: Hа организацию выборов были потрачены миллионы бюджетных средств, а кишиневское сообщество было в очередной раз расколото

19 июня на закрытом заседании Кишиневского суда было принято решение о непризнании итогов досрочных выборов в муниципии Кишинев. В связи с этим Партия коммунистов Республики Молдова заявляет следующее.

«1. Решение суда убедило нас в правильности выбранной коммунистами позиции, которая заключалась в игнорировании этих бессмысленных выборов. Сегодня ситуация в столице вернулась к той же точке, в которой она пребывала до 20 мая. Городом управляет исполняющий обязанности, правда, другого пола и с другой фамилией, но сути это не меняет. При этом на организацию выборов были потрачены миллионы бюджетных средств, а кишиневское сообщество было в очередной раз расколото в результате чрезвычайно жесткой избирательной кампании. Иными словами, результатом досрочных выборов в столице стало сохранение статус-кво при стремительно деградировавшей и продолжающей деградировать общественно-политической ситуации. Как и предсказывала ПКРМ, призывая своих сторонников игнорировать эти выборы.

Решение Кишиневского суда об отмене итогов выборов, безусловно, не является исключительно юридическим. Судебная система страны находится под строгим контролем власти и в подобных, скандальных ситуациях, выносит решения в пользу и по заказу власти. Несомненно, были какие-то нарушения и на этот раз. Однако доказать, что они решительным образом повлияли на конечный результат голосования, нельзя утверждать однозначно. Что лишний раз доказывает политическую подоплеку данного судебного решения.

Эволюция пост-выборной ситуации в Кишиневе наглядно продемонстрировала и нам, и избирателям убедительные доказательства того, что правящая Демократическая партия и называющая себя «оппозиционной» Партия социалистов действуют в связке и координируют свои шаги. Социалисты опротестовали результаты выборов, а подчиненная власти судебная система удовлетворила их иск.

Социалисты продемонстрировали всем, что не только не умеют честно выигрывать, но и достойно проигрывать. Мы считали и считаем, Андрея Нэстасе плохим, непрофессиональным кандидатом на пост примара миллионного города, который не в состоянии справиться с многочисленными проблемами Кишинева. Однако, мы считаем недопустимым подобное издевательство над волеизъявлением кишиневцев. Социалисты, воспользовавшись административным ресурсом своих партнеров по власти в лице Демократической партии, фактически плюнули в лицо сотням тысяч жителей столицы.

В истории Партии коммунистов Республики Молдова бывали случаи электоральных проигрышей, в том же Кишиневе. Но даже когда ПКРМ находилась во власти, она никогда не опускалась до подобных постыдных методов, противоречащих элементарным демократическим и этическим нормам.

Сложившаяся ситуация также является суровым уроком для Нэстасе и его политических партнеров. То, что они с удовольствием приняли участие в незаконных президентских выборах, приветствовали целый ряд антиконституционных решений Конституционного суда, фактически смирились с переходом на смешанную избирательную систему, влезли в бессмысленные досрочные выборы в Кишиневе, фактически лишает их морального права выражать свое возмущение сегодня, по поводу очередного, закономерного беззакония власти. Отношение к любому беззаконию и нарушению Конституции не должно быть избирательным.

Своей главной задачей Партия коммунистов видит в восстановление законности и демократии в Республике Молдова », – отметил ПKРМ.

Андриана Кептине