Андрей Нэстасе - «Комсомолке» о своих сторонниках, обвиненных в русофобии: cреди них есть и русские, и не русские!

Итог сегодняшней акции протеста — выпущенный пар негодования тех, кто пришел поддержать непризнанного мэра, перекрытый центр Кишинева и тысячи горожан, опоздавших по своим делам.

Массовая акция сторонников Андрея Нэстасе, протестующих против решения суда, признавшего результаты муниципальных выборов (а значит, победу Андрея Нэстасе на них) недействительными, завершилась ближе к девяти часам вечера на главной площади Кишинева. Общественный транспорт не ходил, тысячам кишиневцев приходилось бесцельно ждать на остановках или идти по своим делам пешком.

А на площади около 400 сторонников Андрея Нэстасе вновь скандировали - «Нэстасе е примар!» Сам Андрей в это время отвечал на вопросы журналистов. Находился он в отличном расположении духа до тех пор, пока вопрос ему не задал я:

- Андрей, около часа назад ваша сторонница сказала мне буквально следующее: «Русские, на русском говорите в России!» Как вы это прокомментируете?

- Не манипулируйте! - омрачился Андрей Нэстасе. - Моя сторонница, не моя... Откуда вы знаете, что это моя сторонница?

- Потому что она шла вместе с вашими сторонниками и несла в руках лист бумаги с надписью - «Вот фурат» (украденный голос - прим.авт.)...

- Вам не стыдно?! - пошел в атаку пока не признанный мэр.

- Нет!

- Я собираюсь быть примаром всех моих соотечественников! Всех, кто живет в этом городе вне зависимости от их религии, языка или политики! Пожалуйста, не манипулируйте, очень вас прошу, потому что это нехорошо!

- Но я записал ее слова!

- Может быть. Но среди моих сторонников есть и русские, и не русские. А я уважаю всех вне зависимости от языка...

Нэстасе увлекли за собой люди, которые пришли его поддержать, крича «Браво». Акция протеста потихоньку заканчивалась, уже скучали даже полицейские. Вскоре площадь опустела, но общественный транспорт не ходил еще долго...

ЛЕОНИД РЯБКОВ