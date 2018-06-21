Было бы лучше, чтобы все увидели, насколько Нэстасе беспомощен, - президент о решении суда

Глава государства заявил, что решение суда аннулировать результаты выборов в Кишиневе вызвало много вопросов.

Игорь Додон высказал мнение, мы вновь имеем дело с двойными стандартами: если бы Ион Чебан делал то, что Андрей Нэстасе во время кампании, его исключили бы еще в первом туре. При этом были аннулированы результаты обоих кандидатов, однако ни единой жалобы против Иона Чебана в суде нет.

- Мы знаем, какие нарушения допустил Андрей Нэстасе, но в чем нарушения Иона Чебана? Если были приняты такие кардинальные решения, почему Ион Чебан не был признан победителем, раз его контркандидат был исключен за нарушение законодательства? Нет ни единой жалобы в суде против Иона Чебана. Складывается впечатление, что мы снова имеем дело с двойными стандартами и избирательным правосудием. Если бы Ион Чебан делал то, что Андрей Нэстасе во время кампании, его исключили бы еще в первом туре, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

По словам главы государства, решение суда выставило Андрея Нэстасе жертвой и избавило от бремени руководства Кишиневом, с которым он бы не справился по причине своей некомпетентности и отсутствия административного опыта.

- Может быть, было бы лучше, чтобы Нэстасе позволили продемонстрировать свои руководительские способности или их отсутствие, чтобы все увидели, насколько он беспомощен, когда речь о реальных проблемах и когда популизм не помогает. В любом случае ждем окончательного решения суда, - подчеркнул Игорь Додон.

Президент отметил: кто-то очень боится, чтобы социалистам не была оказана поддержка извне на парламентских выборах. Именно поэтому прецедент Нэстасе, пользовавшегося прямой поддержкой от иностранных политиков в предвыборной кампании, «в перспективе парламентских выборов» власти сочли слишком опасным.

- Хочу вам напомнить, что эта норма закона изначально была принята против социалистов – в апреле 2015 года по инициативе ЛДПМ. Тогда они хотели остановить политический подъем социалистов, а теперь жертвой этого решения стал именно тот кандидат, которого поддержала ЛДПМ - Нэстасе. Как гласит известная поговорка: не рой яму другому, сам в нее попадешь, - заключил президент Молдовы.