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Общество
Вводится уголовная ответственность за подстрекательство к самоубийству, в том числе по интернету
21.06.2018

Правительство одобрило в среду законодательные поправки, которые предполагают уголовную ответственность за подстрекательство к самоубийству, в том числе посредством интернета.

Как передает "ИНФОТАГ", люди, которые будут распространять сообщения поддержки самоубийства через интернет, будут наказаны неоплачиваемым трудом на пользу общества (до 240 часов) или лишением свободы на срок до четырех лет.

Поправки также предлагают отмену уголовной ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, если нарушитель будет сотрудничать для раскрытия других преступлений и компенсирует ущерб. В правительстве отмечают, что незаконное использование интеллектуальной собственности набирает обороты в интернете, где бесплатно размещаются фильмы, музыка, программы и игры.

Поправки предусматривают исключение уголовных наказаний для экономических агентов, которые будут работать с сотрудниками совета по конкуренции, чтобы выявить другие случаи нарушения правил конкуренции.

Другие положения законопроекта предполагают введение уголовной ответственности за жестокое обращение или пытки животных. Лица, совершившие такие преступления, будут наказываться штрафом до 37,5 тыс. лей, неоплачиваемым трудом (от 100 до 180 часов) или лишением свободы на срок до одного года. В настоящее время жестокое обращение с животными наказывается только штрафом до 3600 лей.


 
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