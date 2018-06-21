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Общество
В армию будут брать все меньше молодых людей
21.06.2018

Правительство одобрило в среду программу "Профессиональная армия", которая подразумевает переход от обязательной воинской службы к профессиональной армии.

Как передает "ИНФОТАГ", в документе отмечается, что процесс трансформации Национальной армии будет сосредоточен на двух аспектах - повышение качества человеческих ресурсов и перестройка армии с целью превращение ее в привлекательного работодателя для военных и гражданских лиц.

Переход на военную службу по контракту будет осуществляться поэтапно в период между 2018-2021 гг. Таким образом, количество молодых людей, набираемых для армии, будет постепенно уменьшаться до тех пор, пока государство полностью не откажется от призывников. Предполагается провести модернизацию инфраструктуры военных объектов, а также повысить уровень мотивации посредством изменения системы начисления зарплаты.

По мнению правительства, профессиональная подготовка армии будет способствовать активизации сотрудничества с вооруженными силами других государств и увеличению вклада РМ в международные миротворческие миссии.

Программа "Профессиональная армия 2018-2021" будет служить основным механизмом для осуществления начального этапа военной реформы, изложенной в Национальной стратегии обороны. Расходы на реализацию программы будут покрываться за счет государственного бюджета и средств, предоставляемых партнерами по развитию.


 
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