Аналитик: Не признавая мандат Андрея Нэстасе, власти пытаются убить трех зайцев одним выстрелом

Тот, кому выгодно решение суда о непризнании мандата Андрея Нэстасе, остается в тени, и мы можем предположить, что это власть Республики Молдова, которая пытается убить трех зайцев одним ударом. Таково мнение политического аналитика, писателя и журналиста Игоря Волницки.

«В первую очередь, власти пытаются ограничить доступ Андрея Нэстасе к примэрии. Ну, может не полностью, может быть он еще вернется, потому что есть и другие инстанции, а между тем, как говорил Андрей Нэстасе и члены его команды, в примэрии происходят странные вещи в самых различных областях. Скорее всего, там пытаются спрятать концы в воду. Вероятно, создаются определенные ситуации, предвидя и другие предстоящие события. Это первый аспект, или первый заяц – задержка или блокировка доступа Андрея Нэстасе в примэрию.

Второй аспект, я полагаю, это полная дискредитация Иона Чебана и социалистов. Это решение в некотором роде компрометирует их, поскольку они ассоциируются с властью, которая, предположительно, стоит за этим решением.

В-третьих, скорее всего, власть проверяет сейчас реакцию общества, чтобы определить силу протестного движения. От того, как сейчас будет реагировать улица и оппозиция, зависит очень многое, в том числе и ситуация после предстоящих парламентских выборов. Если оппозиция не даст отпор, если люди не выйдут на протесты, власть поступит так же и осенью, после парламентских выборов», – заявил он в интервью для радиостанции «EuropaLiberă».

Кристина Пендя