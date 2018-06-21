Габурич: Для сильной экономики нужна стабильность

Нельзя надеяться на экономический рост, если в стране хаос. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN. Кирилл Габурич уверен, что Республика Молдова может достичь еще большего экономического роста чем 4,5%, но для этого нужна стабильность.

„Я уверен, что мы можем достичь более 5% роста, но для этого необходимо работать, проявлять активность, видеть шаги, которых нужно делать каждый день”, - заявил Кирилл Габурич. Что касается поставок газа, Кирилл Габурич отметил, что с момента, когда Республика Молдова будет иметь альтернативные источники газа из Румынии, страна будет более независимой.

Помимо этого дополнительного источника подключения к природному газу, акцент делается на возобновляемые источники энергии отечественного производства, отметил министр. Относительно диверсификации поставок электроэнергии, Кирилл Габурич сказал, что существует возможность подключения к европейским сетям.

Для этого есть две возможности – Республика Молдова может подключиться самостоятельно или вместе с соседним государством, Украиной. По данному вопросу будет подготовлено технико-экономическое обоснование и в зависимости от результатов будет принято решение.