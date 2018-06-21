Петер Михалко "весьма озабочен" признанием недействительным мандата Нэстасе

Петер Михалко написал в соцсети, что очень озабочен признанием недействительным мандата избранного примара Кишинева. Фото: realitatea.md.

"Меня очень беспокоит признание недействительными местных выборов в Кишиневе". Это была первая реакция посла ЕС в Кишиневе Питера Михалко после вынесения решения суда Кишинева по выборам, опубликованная во вторник, около 22:00.

По мнению представителя ЕС, демократическое государство должно уважать волю народа, сообщает realitatea.md.

"Волю народа нужно уважать в любом обществе, которое хочет быть демократическим. Это европейская ценность", - подчеркнул чиновник в сообщении, опубликованном в своем аккаунте в Twitter.

Отметим, что и посольство Соединенных Штатов Америки в Кишиневе также отметило, что неожиданное и непрозрачное аннулирование результатов выборов примара Кишинева представляет собой тревожное развитие событий, которое продолжает подрывать доверие молдавских граждан к демократическому процессу.

Напомним, что вечером 19 июня 2018 года суд Центра мун. Кишинев принял решение не признавать действительными результаты новых местных выборов в Кишиневе. В свою очередь, избранный примар Андрей Нэстасе оспорил решение суда первой инстанции в Апелляционном суде Кишинева.