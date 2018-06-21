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Сильвия Раду прокомментировала признание выборов мэра Кишинёва недействительными
21.06.2018

Сильвия Раду удивлена решением суда признать выборы мэра Кишинёва недействительными. Об этом она сообщила на своей страничке в социальных сетях.

Бывшая исполняющая обязанности мэра написала, что решение инстанции является непонятным. По её мнению на выборах не было настолько серьёзных нарушений, чтобы признать их недействительными.

Кроме того, Сильвия Раду заявила, что в этом случае, в первую очередь страдает город.

«Любой день, который проходит без мэра, вступившего в должность, значит, что разворачивающиеся проекты поставлены под угрозу. Надеюсь, что всё прояснится быстрее в верховном суде, и у Кишинёва появится мэр, которого выбрали граждане, и который займётся решением проблем города», - написала Сильвия Раду.

Напомним, накануне вечером Кишиневский суд сектора Центр не утвердил мандат Андрея Нэстасе.


 
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