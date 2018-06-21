В Кремле сменится куратор Приднестровья

Дмитрию Рогозину ищут сменщика на посту спецпредставителя президента по Приднестровью, сказали источники РБК и подтвердил Дмитрий Песков. Решение назрело из-за ухода вице-премьера в «Роскосмос» и проблем с ПМР, считают эксперты

Смена куратора

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, ставший в мае гендиректором «Роскосмоса», не сохранит пост спецпредставителя президента по Приднестровью. О том, что пост кремлевского куратора отношений с Приднестровьем, который он занимал с 2012 года, оказался вакантным, РБК рассказали два источника, близких к президенту Молдавии Игорю Додону, человек из окружения президента непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского и два близких к Кремлю источника.

«Будет новое назначение», — подтвердил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Указ о снятии Рогозина с должности спецпредставителя на момент публикации материала не опубликован.

Ожидается, что у молдавского направления в России будет два основных куратора, сказал источник РБК, близкий к МИД Молдавии. Одним из них станет сотрудник Минэкономразвития, который возглавит российско-молдавскую межправительственную комиссию, а на посту спецпредставителя президента Рогозина сменит другой человек. Ранее Рогозин являлся и сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией.

Помощник Рогозина предложил переадресовать вопросы в пресс-службу «Роскосмоса». РБК отправил запрос в госкорпорацию с просьбой прояснить вопрос смены кремлевского куратора связей с ПМР.

Наличие спецпредставителя Кремля упрощает процесс взаимодействия Тирасполя и Москвы в решении вопросов, имеющих большую значимость для граждан Приднестровья, сказал РБК пресс-секретарь президента непризнанной республики Денис Подгорный. Это вопросы торгов­о-экономических взаимоотношений, гуманитарные, культурные, темы социальной поддержки россиян и соотечественников, проживающих в Приднестровье, перечислил собеседник РБК. В Тирасполе рассчитывают, что в ближайшее время спецпредставитель президента по Приднестровью будет назначен и удастся приступить к сформированной на 2018 год повестке, сказал пресс-секретарь.

Проблемное направление

Дмитрий Рогозин был назначен специальным представителем президента Дмитрия Медведева по Приднестровью в марте 2012 года. Этот пост он получил через три месяца после назначения вице-премьером и куратором оборонно-промышленного комплекса, сохранив его и после инаугурации президента Владимира Путина в мае 2012 года.

В период кураторства Рогозиным финансирование социальных проектов в Приднестровье со стороны России осуществлялось в том числе через АНО «Евразийская интеграция». Эту организацию учредил депутат Госдумы и председатель партии «Родина» Андрей Журавлев. Для оперативных комментариев депутат был недоступен.

В качестве куратора ПМР Рогозин и «Евразийская интеграция» активно поддерживали Евгения Шевчука, который занимал пост главы непризнанного государства с 2011 по 2016 год. Однако в 2016 году Шевчук проиграл выборы Вадиму Красносельскому, экс-председателю Верховного совета непризнанной республики и выходцу из МВД.

В итоге за Красносельского проголосовали 62% избирателей, за Шевчука — 27%. Эксперты РБК связывали поражение экс-президента с кадровой чехардой в правительстве и решением об удержании 30% зарплат у бюджетников. После поражения в отношении Шевчука возбудили уголовные дела, сейчас он находится в Кишиневе.

Рогозин на посту куратора Приднестровья не смог приблизить вопрос признания республики и обеспечить приднестровским предприятиям возможность реализации продукции на российских рынках, прокомментировал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов.

Итоги его работы на этом направлении можно назвать противоречивыми, считает первый зампредседателя комитета Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его мнению, в ходе работы с ПМР вице-премьер столкнулся с рядом проблем: сопротивлением прорумынских кругов и «определенной леностью» коллег в правительстве, от которых зависело финансирование Тирасполя и балансировка его бюджета, а также выдача российских паспортов гражданам ПМР. «Все эти проблемы придется решать его сменщику», — рассуждает Затулин. Еще одной проблемой в период работы Рогозина депутат назвал сложность совмещения ответственности за приднестровское направление с работой в правительстве и кураторством ВПК: «Рогозин был отвлечен на выполнение более приоритетных задач, а Приднестровье стояло в очереди и ждало, когда на него обратят внимание».

28 июля 2017 года Рогозин планировал совершить визит в Кишинев, к 25-летию миротворческой операции на территории Приднестровья, но его самолет не пропустила через свое воздушное пространство Румыния. В итоге он сел в Минске. После этого вице-премьер в своем Twitter обвинил власти Румынии в том, что они подвергли опасности жизни пассажиров самолета, и пообещал: «Ждите ответа, гады». Позже твит исчез из аккаунта чиновника. В результате правительство Молдавии объявило Рогозина нежелательной персоной за «оскорбительные заявления».

«Признание Рогозина персоной нот грата в Молдавии сделало физически невозможным его командировки в Приднестровье. На фоне этих факторов и перехода Рогозина на новую должность смена куратора ПМР со стороны России выглядит событием логичным и ожидаемым», — указал Фетисов. Молдавия проявила «максимум настойчивости», чтобы Россия сменила приднестровского куратора, но в конечном счете главным аргументом в пользу перестановки был уход Рогозина с поста вице-премьера в «Роскосмос», уверен Затулин.

Статус самой ПМР вряд ли изменится в ближайшие годы, считает Фетисов. Причинами этого эксперт видит как блокаду со стороны Украины, так и отсутствие серьезных предпосылок для прихода к власти в Кишиневе пророссийских сил, которые могли бы поменять политику государства и отказаться от идеи интеграции ПМР в состав Молдавии и интеграции страны в ЕС.​ Риски такой интеграции существуют, хоть и преувеличены, но усиливается беспокойство за блокаду Тирасполя Кишиневом, полагает Затулин. Он обращает внимание на то, что считающийся пророссийским президент Молдавии Игорь Додон солидарен с прорумынской оппозицией в парламенте насчет блокады Приднестровья.​

ПМР — непризнанная республика, граничащая с Молдавией и Украиной, провозгласила независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне распада СССР. После войны с Молдавией в 1992 году ПМР полностью отделилась — горячая фаза конфликта закончилась вместе с введением российского миротворческого контингента, который до сих пор остается на территории республики. Независимость Приднестровья признали только другие непризнанные и частично признанные государства: Южная Осетия, Абхазия, Нагорно-Карабахская республика. Россия, несмотря на поддержку ПМР, официально ее не признает.