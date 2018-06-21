Важное объявление для желающих оформить удостоверения личности

С мая количество заявок на выдачу паспорта гражданина Республики Молдова значительно возросло.

Ежедневно подается в среднем 3150 заявлений, в то время как в апреле было 2000 заявлений. Больше всего таких заявлений в столице.

В этом контексте были приняты некоторые административные меры. Таким образом, для офисов актов гражданского состояния кишиневских секторов Ботаника и Рышкановка была установлена 6-дневная рабочая неделя: понедельник – суббота, 8:00 – 17:00.

На один час продлен график работы офиса сектора Центр: с 7:00 до 17:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 13:00 по субботам и воскресеньям. Обеденный перерыв – по графику, работа офисов не будет прерываться.

Заявители могут подавать свои заявки на оформление удостоверений личности в любое территориальное подразделение Агентства публичных услуг, независимо от места проживания или места регистрации.

Отметим, что с начала года было выдано более 203 400 паспортов.