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Общество
Важное объявление для желающих оформить удостоверения личности
21.06.2018

С мая количество заявок на выдачу паспорта гражданина Республики Молдова значительно возросло.

Ежедневно подается в среднем 3150 заявлений, в то время как в апреле было 2000 заявлений. Больше всего таких заявлений в столице.

В этом контексте были приняты некоторые административные меры. Таким образом, для офисов актов гражданского состояния кишиневских секторов  Ботаника и Рышкановка  была установлена 6-дневная рабочая неделя:  понедельник – суббота, 8:00 – 17:00.

На один час продлен график работы офиса сектора Центр: с 7:00 до 17:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 13:00 по субботам и воскресеньям. Обеденный перерыв – по графику, работа офисов не будет прерываться. 

Заявители могут подавать свои заявки на оформление удостоверений личности в  любое территориальное подразделение Агентства публичных услуг,  независимо от места проживания или места регистрации.

Отметим, что с начала года было выдано более 203 400 паспортов.


http://www.allmoldova.com/ru/news/vazhnoie-obiavlieniie-dlia-zhielaiushchikh-oformit-udostovierieniia-lichnosti
 
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