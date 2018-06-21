В Кишиневе намечается новый протест с новыми лозунгами

Сегодня в столице намечается новый протест.

В 18:00 кишиневцев ждут перед примэрией на протест против неутверждения мандата Андрея Нэстасе.

На этот раз мероприятие пройдет под лозунгом «Пошли с нами! Вас тоже обворовывают!» („Hai cu noi! Vă fură și pe voi!”). Напоминаем, что вчера, 20 июня, более 2 тысяч граждан вышли на улицы на мирный протест.

Сначала они собрались перед столичной примэрией, затем направились к зданию ДПМ, а оттуда – на площадь Великого национального собрания, где скандировали лозунги и требовали признать мандат столичного примара.