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В Кишиневе намечается новый протест с новыми лозунгами
21.06.2018

Сегодня в столице намечается новый протест.

В 18:00 кишиневцев ждут перед примэрией на протест против неутверждения мандата Андрея Нэстасе. 

На этот раз мероприятие пройдет под лозунгом «Пошли с нами! Вас тоже обворовывают!» („Hai cu noi! Vă fură și pe voi!”). Напоминаем, что вчера, 20 июня, более 2 тысяч граждан вышли на улицы на мирный протест. 

Сначала они собрались перед столичной примэрией, затем направились к зданию ДПМ, а оттуда – на площадь Великого национального собрания, где скандировали лозунги и требовали признать мандат столичного примара.


http://www.allmoldova.com/ru/news/v-kishinievie-namiechaietsia-novyi-protiest-s-novymi-lozunghami
 
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