Как называется комплекс, где застрелили парня из Хынчешть и кто его владелец

Молодой человек скончался от выстрела, совершенного главой криминальной полиции Хынчешть. Об этом заявили замглавы Генпрокуратуры Игорь Попа и глава ГИП Александр Пынзарь, пишет Deschide.md.

Накануне около часа ночи три молодых человека незаконно проникли на территорию развлекательного центра в городе Хынчешть. Они хотели поплавать в бассейне. Туда пришел владелец центра вместе с полицией. Сотрудники правоохранительных органов сделали несколько выстрелов в воздух, а также в сторону ребят. Один из них был ранен и скончался по пути в больницу. По словам врачей, он умер в результате огнестрельных ранений, пишет Deschide.md.

Правоохранительные органы устанавливают, если полицейский прибыл после обращения владельца или уже был на территории комплекса, когда туда проникли трое молодых людей.

Журналисты Deschide.MD позвонили в Хынчешть и выяснили у местных источников, что речь идет о комплексе Laguna, расположенном по улице Маринеску, 4. Его владельцем является Амир Раби (см. фото). Согласно общедоступной информации, Раби также владеет отелем Raiax на берегу озера в центре Хынчешть.