Операции с акциями 3 компаний на Фондовой бирже РМ достигли 2,5 млн леев

На Фондовой бирже Молдовы 20 июня были зарегистрированы новые транзакции с более чем 1,15 миллионами ценных бумаг коммерческого банка, страховой компании и производственной фирмы.

Общая сумма проданных акций достигла 2 579 593,8 леев, сообщает bizlaw.md.

Крупнейшие сделки, по числу проданных акций, относятся к страховой компании Alliance Insurance Group SA. По номинальной цене в 1 лей было продано более 1,23 млн ценных бумаг, что составляет около 5,23% от общего объема выпуска. В результате было получено 1 123 185 леев.

В то же время, за более чем 1,42 млн леев было продано 8 682 ценных бумаг SA Banca de Finanțe și Comerț. Они были приобретены по цене 164 лея за штуку, несмотря на то, что номинальная цена составляла всего 100 леев. Проданные составили около 0,65% от общего объема выпуска акций банка.

В то же время, 20 июня было продано более 5,07% от общего объема выпуска акций производственно-торговой компании Digrenta SA. Ее акции были проданы по цене 1,2 л. за единицу. В целом сумма сделки составила 32,5 тыс. леев.