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Общество
В Молдове появится уголовная ответственность за подстрекательство к самоубийству
21.06.2018

В силу вступают законодательные поправки, согласно которым, теперь за подстрекательство к суициду, в том числе, через Интернет, люди будут подвергаться уголовному преследованию.

За распространение в Интернете материалов, которые могут подтолкнуть к самоубийству или поддержать потенциальных самоубийц, грозит до 240 часов общественно-полезных работ или до 3 лет лишения свободы, в зависимости от степени тяжести преступления.

Ужесточено и наказание за жестокое обращение с животными. Вместо штрафа в 3600 леев, истязателям теперь грозит штраф до 37 000 леев, неоплачиваемые работы до 180 часов или лишение свободы до одного года


http://www.allmoldova.com/ru/news/v-moldovie-poiavitsia-ugholovnaia-otvietstviennost-za-podstriekatiel-stvo-k-samoubiistvu
 
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