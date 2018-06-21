В Молдове появится уголовная ответственность за подстрекательство к самоубийству

В силу вступают законодательные поправки, согласно которым, теперь за подстрекательство к суициду, в том числе, через Интернет, люди будут подвергаться уголовному преследованию.

За распространение в Интернете материалов, которые могут подтолкнуть к самоубийству или поддержать потенциальных самоубийц, грозит до 240 часов общественно-полезных работ или до 3 лет лишения свободы, в зависимости от степени тяжести преступления.

Ужесточено и наказание за жестокое обращение с животными. Вместо штрафа в 3600 леев, истязателям теперь грозит штраф до 37 000 леев, неоплачиваемые работы до 180 часов или лишение свободы до одного года