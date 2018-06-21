Общество Кабмин одобрил проект программы "Prima Casă 2" Правительство одобрило проект программы "Prima Casă 2". Он оговаривает дополнительные льготы госслужащим при покупке жилья. Половину ипотечного кредита покроет государство, а заемщик - вторую половину и проценты. Согласно проекту, стоимость дома или квартиры не должна превышать 600 тысяч леев. Кредит выдается на 25 лет. Инициатором программы "Prima casă" был премьер-министр Павел Филип. В ней могут участвовать люди моложе 45 лет, официально трудоустроенные и не имеющие других ипотечных кредитов.

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