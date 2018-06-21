Правительство продлило до конца года разрешение на импорт нефтепродуктов через Приднестровье

Импорт нефтепродуктов через КПП Новосавицкая-Кучурган на приднестровском участке молдо-украинской границы для экономических агентов Приднестровья будет возможен еще как минимум до конца года.

Как сообщает «Инфотаг», соответствующее решение приняло накануне правительство, продлив срок действия своего же постановления от 9 ноября 2016 г. в четвертый раз, еще на полгода.

Первоначально оно предусматривал таможенное оформление Молдовой на посту Бендеры-2 нефтепродуктов, ввезенных через КПП Новосавицкая-Кучурган до 31 декабря 2016 г. Тогда документ был принят в соответствии с Протокольным решением «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» в связи с тем, что в августе 2016 г. Украина прекратила импорт нефтепродуктов для Приднестровского региона по железной дороге, через пункты пересечения границы Колбасна-Слободка и Кучурган. В результате, перевозка топлива была перенаправлена через КПП Окница, откуда нефтепродукты доставлялись на железнодорожные станции Рыбница и Бендеры-2, делая круг в 400 км.

Созданный в результате постановления механизм совместного таможенного контроля позволяет осуществлять экспорт товаров напрямую через Приднестровский регион под полным контролем Таможенной службы РМ. Это решение соответствует интересам компаний с обоих берегов Днестра, так как существенно сокращает путь доставки нефтепродуктов из Украины.