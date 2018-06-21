21 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Правительство продлило до конца года разрешение на импорт нефтепродуктов через Приднестровье
21.06.2018

Импорт нефтепродуктов через КПП Новосавицкая-Кучурган на приднестровском участке молдо-украинской границы для экономических агентов Приднестровья будет возможен еще как минимум до конца года.

Как сообщает «Инфотаг», соответствующее решение приняло накануне правительство, продлив срок действия своего же постановления от 9 ноября 2016 г. в четвертый раз, еще на полгода. 

Первоначально оно предусматривал таможенное оформление Молдовой на посту Бендеры-2 нефтепродуктов, ввезенных через КПП Новосавицкая-Кучурган до 31 декабря 2016 г. Тогда документ был принят в соответствии с Протокольным решением «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» в связи с тем, что в августе 2016 г. Украина прекратила импорт нефтепродуктов для Приднестровского региона по железной дороге, через пункты пересечения границы Колбасна-Слободка и Кучурган. В результате, перевозка топлива была перенаправлена через КПП Окница, откуда нефтепродукты доставлялись на железнодорожные станции Рыбница и Бендеры-2, делая круг в 400 км.

Созданный в результате постановления механизм совместного таможенного контроля позволяет осуществлять экспорт товаров напрямую через Приднестровский регион под полным контролем Таможенной службы РМ. Это решение соответствует интересам компаний с обоих берегов Днестра, так как существенно сокращает путь доставки нефтепродуктов из Украины.


http://www.infotag.md/m9_economics/264086/
 
Количество просмотров:
59
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.