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Общество
Деятельность ANSA будет улучшена
21.06.2018

Структура Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) будет оптимизирована, а учреждение будет работать в соответствии с новым Положением.

Как сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, решение об этом было принято правительством вчера, 20 июня, для улучшения качества проверок безопасности пищевых продуктов.

По данным правительственного управления связей и протокола, проект предусматривает утверждение в новой редакции Положения об организации и функционировании ANSA, с сохранением его нынешнего статуса - центрального административного органа, подчиненного правительству. Документ устанавливает миссию, функции и права Агентства. ANSA будет обладать полномочиями в таких областях как: ветеринарная, фитосанитарная и защита растений, безопасность пищевых продуктов, производство и оборот вина и алкогольной продукции, защита потребителей в области продуктов питания, безопасность труда и соблюдение условий лицензирования.

Кроме того, были утверждены штаты, организационная структура ANSA, список пограничных инспекционных постов и территориальных подразделений. В то же время был установлен список государственных учреждений, подведомственных ANSA - Республиканский центр ветеринарной диагностики, Центральная лаборатория по тестированию алкогольных/неалкогольных напитков и консервированной продукции и Центральная фитосанитарная лаборатория.

Как отмечается в пресс-релизе ANSA, эти изменения были внесены после реорганизации Агентства и расширения полномочий учреждения в контексте реформы государственного контроля.


http://www.allmoldova.com/ru/news/dieiatiel-nost-ansa-budiet-uluchshiena
 
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