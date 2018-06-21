В эти минуты Апелляционная палата Кишинева решает судьбу выборов, которые были признаны судом первой инстанции недействительными.

Заседание суда началось в 15:00, сообщает protv.md.

16:35 Требование об отводе судей, которого потребовал Андрей Нэстасе, было отклонено как необоснованное.

16:10 Заявление об отводе, поданное адвокатом Нэстасе, было принято. Трое судей были заменены. Новым составом суда руководит Ион Муруяну.

15:25 Андрей Нэстасе выступил с заявлением для прессы.

"В сегодняшний процесс вмешались люди, которые не имели какого-либо статуса на заседании суда первой инстанции. Эти люди подали ходатайство об апелляциях, противоречащих положениям Процессуального кодекса процедур, которые были приняты к рассмотрению.

Эти заявления должны были быть возвращены, потому что эти люди не участвуют в этом процессе. На мой вопрос, мне ответили, что это не было принято во внимание. Мы находимся в стране, где все учреждения перестали функционировать.

Попытайтесь прогуляться вокруг этого учреждения, где я не чувствую себя в безопасности, потому что меня окружают люди в полицейском обмундировании. Сотни или даже тысячи полицейских, которые не имеют ничего общего с гражданским процессом.

На Плахотнюка еще не надели наручники. Что здесь ищет столько полиции вокруг этого учреждения, которое в настоящее время рассматривает дело избирательного характера. Был нарушен закон. Я потребовал отвода этого состава суда. Почему это делается? Увидим.

Еще два обжалования, одно общее, другое отдельное, были поданы физическими лицами, которые не имеют ничего общего с этим процессом. Моя апелляция была прозрачной и у меня нет никакой проблемы. Наше общество должно понять, что мы идем к жестокой диктатуре. К уголовному сутенерству, а также и политическому. Этот человек способен сжечь страну, просто чтобы быть на свободе", - заявил Нэстасе.

15:13 Адвокат Андрея Нэстасе потребовал отвода всего состава суда.