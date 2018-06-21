В Сороках увеличен срок подачи заявки на пособие при рождении ребенка

В Сороках увеличен срок подачи необходимых документов для получения единовременного пособия при рождении ребенка. Семьи новорожденных могут подать досье в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, сообщает Observatorul de nord.

За рождение одного ребенка семья получит 3000 леев, за близнецов – 5000 леев, за множественные роды родители получат сумму 10 000 леев.

Обязательные условия для получения пособия:

-Пособие предоставляется одному из родителей, а в случае их смерти – законному представителю ребенка.

-Ребенок должен быть зарегистрирован в офисе гражданского состояния.

-Заявка должна быть подана не позднее, чем через 12 месяцев после рождения ребенка.

-Заявитель должен проживать в городе Сороки не менее шести месяцев.

Документы, необходимые для получения единовременного пособия.

Родители должны представить несколько документов, в том числе заявление на имя примара со ссылкой на решение о выделении пособия при рождении ребенка:

-Заявление в примэрию города Сороки.

-Копию удостоверения личности родителей.

-Копию свидетельства о рождении ребенка.

-Копия свидетельства о браке (по требованию).

-Выписку по банковскому счету (для тех, кто желает перечислить пособие прямо на банковский счет).