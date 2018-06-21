В Сороках увеличен срок подачи заявки на пособие при рождении ребенка

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Общество
В Сороках увеличен срок подачи необходимых документов для получения единовременного пособия при рождении ребенка. Семьи новорожденных могут подать досье в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, сообщает Observatorul de nord.
За рождение одного ребенка семья получит 3000 леев, за близнецов – 5000 леев, за множественные роды родители получат сумму 10 000 леев.
Обязательные условия для получения пособия:
-Пособие предоставляется одному из родителей, а в случае их смерти – законному представителю ребенка.
Документы, необходимые для получения единовременного пособия.
Родители должны представить несколько документов, в том числе заявление на имя примара со ссылкой на решение о выделении пособия при рождении ребенка:
-Заявление в примэрию города Сороки.
http://www.allmoldova.com/ru/news/v-sorokakh-uvielichien-srok-podachi-zaiavki-na-posobiie-pri-rozhdienii-riebienka
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