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Общество
В Сороках увеличен срок подачи заявки на пособие при рождении ребенка
21.06.2018

В Сороках увеличен срок подачи необходимых документов для получения единовременного пособия при рождении ребенка. Семьи новорожденных могут подать досье в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, сообщает Observatorul de nord.

За рождение одного ребенка семья получит 3000 леев, за близнецов –  5000 леев, за множественные роды родители получат сумму 10 000 леев.

Обязательные условия для получения пособия:

-Пособие предоставляется одному из родителей, а в случае их смерти – законному представителю ребенка.
-Ребенок должен быть зарегистрирован в офисе гражданского состояния.  
-Заявка должна быть подана не позднее, чем через 12 месяцев после рождения ребенка.
-Заявитель должен проживать в городе Сороки  не менее шести месяцев.

Документы, необходимые для получения единовременного пособия.

Родители должны представить несколько документов, в том числе заявление на имя примара со ссылкой на решение о выделении пособия при рождении ребенка:

-Заявление в примэрию города Сороки.
-Копию удостоверения личности родителей.
-Копию свидетельства о рождении ребенка.
-Копия свидетельства о браке (по требованию).
-Выписку по банковскому счету (для тех, кто желает перечислить пособие прямо на банковский счет).


http://www.allmoldova.com/ru/news/v-sorokakh-uvielichien-srok-podachi-zaiavki-na-posobiie-pri-rozhdienii-riebienka
 
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