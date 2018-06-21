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Экономика
Компания Raiffeisen Leasing опровергла информацию о своем уходе с молдавского рынка
21.06.2018

Лизинговая компания Raiffeisen Leasing, входящая в австрийскую банковскую группу Raiffeisen, опровергла появившуюся в СМИ информацию о своем уходе с молдавского рынка. В компании сообщили, что продолжают работать, и о планах Raiffeisen уйти из Молдовы не знают.

Информацию о возможном уходе с молдавского рынка Raiffeisen Leasing в беседе с NM опровергла ее директор Корнелия Козловски. «Нет такой информации. Если на рынке кто-то что-то говорит, это не значит, что мы уходим. Если будет решение, что мы уходим, тогда оповестим всех. Пока мы работаем», — сказала Козловски.

Правда, сейчас компания работает только с действующими клиентами и приостановила финансирование новых. «Так решил акционер. Не выделил новую [кредитную] линию для Молдовы», — отметила глава Raiffeisen Leasing.


http://newsmaker.md/rus/novosti/kompaniya-raiffeisen-leasing-oprovergla-informatsiyu-o-svoem-uhode-s-moldavskogo-r-37929
 
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