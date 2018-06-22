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Экономика
Молдова увеличивает экспорт малины, несмотря на низкие цены
22.06.2018

Молдова никогда не входила в число крупных производителей и экспортёров малины, однако в 2014-18 годах производство малины в этой стране начало динамично расти. Многие фермеры из Молдовы, видя активное развитие этого направления бизнеса в соседней Украине, начали вкладывать средства в новые плантации малины с использованием современных интенсивных технологий выращивания и перспективных сортов.

Поэтому, начиная с 2014 года, экспорт малины из Молдовы начал динамично увеличиваться, хотя в 2013 году его не было вообще. К 2016 году Молдова уже экспортировала почти тысячу тонн свежей и замороженной малины, а в 2017 году экспорт впервые превысил 1 тыс. тонн.  При этом, в отличие от большинства других овощей и фруктов, малина из Молдовы экспортировалась не только в Россию, но и в Евросоюз. А в 2017 году небольшой объем малины из Молдовы был впервые экспортирован в США.

К началу третьей декады июня 2018 года, согласно официальным данным таможенного ведомства Молдовы, за рубеж было экспортировано уже 736 тонн малины садовой, что говорит о перспективах очередного превышения экспортного рекорда прошлого сезона, несмотря на низкие цены на малину в ЕС. Ведь сезон уборки малины только начинается. Правда, операторы рынка отмечают, что после прошедших в стране дождей, качество и транспортабельность ягоды, вероятно, снизится. Однако это не является проблемой для тех садоводов, которые выращивают малину с использованием современных технологий.


http://www.allmoldova.com/ru/news/moldova-uvielichivaiet-eksport-maliny-niesmotria-na-nizkiie-tsieny
 
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