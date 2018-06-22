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Общество
В Тараклии устанавливают камеры уличного наблюдения в рамках программы «Безопасный город».
Создание системы видеонаблюдения в городе должно завершиться до конца июня. Камеры будут установлены в основных местах повышенного трафика автомобилей и людей, на оживленных перекрестках, парке, детской и спортивной площадки и инфраструктурных объектах.
Примар Тараклии Сергей Филиппов отметил, что основной целью программы является укрепление общественной безопасности в городе Тараклия, охрана общественного порядка и снижение уровня преступности путем внедрения современных технических средств. Камеры будут работать в круглосуточном режиме, а информация с них будет поступать напрямую к оператору инспектората полиции района Тараклия.
Проект «Безопасный город» финансируется местным бюджетом. Будут установлены современные видеокамеры, которые работают в различных погодных условиях и аномальных температурах.
Планируется внедрить интеллектуальное программное обеспечение «Trassir», которое определяет и оповещает о пожаре или задымлении, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD со ссылкой на примэрию города. Всего в Тараклии будут установлены 13 камер видеонаблюдения.
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=41210
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