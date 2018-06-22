В законодательстве появятся инструменты для исправления ошибок, допущенных в процессе передачи в собственность земельных участков

В молдавском законодательстве появятся инструменты для исправления ошибок, допущенных в процессе передачи в собственность земельных участков.

В частности, для этого в Законе о Кадастре недвижимого имущества Молдовы предложено внести новую статью об особенностях исправления ошибок, допущенных в процессе передачи в собственность земельных участков. Соответствующие поправки парламент одобрил в первом чтении.

Предусмотрено, что указанные ошибки будут классифицироваться как ошибки геодезических измерений, ошибки проектирования и ошибки идентификации, несоответствия.

В документе приводится детальная трактовка этих понятий, а также оговаривается, что эти ошибки исправляются решением местного совета, изданным по новому проекту землеустройства или по новому геометрическому плану. По мере необходимости, ошибки исправляются и по обосновывающим данным, связанным с правильной идентификацией недвижимого имущества и правообладателя, при условии, что соответствующее исправление не изменяет фактического владения земельными участками.

Решение местного совета будет служить основанием для внесения поправок в кадастровый план и в Регистр объектов недвижимого имущества.

Правительству рекомендуется впоследствии принять Регламент для регулирования процедуры исправления разных типов ошибок, допущенных в процессе передачи земель в частную собственность.

Авторы законопроекта отметили, что в 1998-2001 гг. посредством Национальной программы Pământ, финансируемой USAID, был завершен процесс передачи земельных участков в частную собственность. В относительно короткий период было выдано около 2841 тыс. титулов. Некоторые владельцы решили обрабатывать свои земельные квоты самостоятельно, некоторые сдали их в аренду или продали. При установлении границ участков в ряде случаев были допущены ошибки, которые привели к недовольству владельцев участков или местных органов власти.

Поступили петиции для исправления ошибок, допущенных в процессе приватизации сельхозземель. Однако они не могут быть исправлены индивидуально, поскольку нужно корректировать все близлежащие участки на поле.

Власти установили, что в процессе массовой приватизации земель было допущено около 200 тыс. ошибок в 500 примариях из 34 районов. Все ошибки были систематизированы и распределены по четырем группам: ошибки геодезических измерений, ошибки проектирования, ошибки идентификации и несоответствия.

Однако в стране не было развито законодательство для исправления этих ошибок, и этот недочет призваны поправить упомянутые выше дополнения в Кадастр недвижимого имущества.

Планируется, что исправление ошибок будет финансироваться за счет средств бюджета и помощи партнеров по развитию. По предварительным оценкам, на это потребуется 15 млн. леев.