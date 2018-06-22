Агентство по земельным отношениям и кадастру будет реорганизовано

Агентство по земельным отношениям и кадастру будет реорганизовано в Агентство по геодезии, картографии и земельным отношениям.

Соответствующий проект был одобрен правительством на заседании 20 июня. Новое агентство будет административным органом и будет подчинено министерству сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

Реорганизация Агентства соответствует концепции реформы центрального публичного управления.

Агентство по геодезии, картографии и земельным отношениям будет отвечать за реализацию политики в следующих областях: геодезия, картография и геоинформатика, национальная инфраструктура пространственных данных, земельные отношения, мониторинг земельных участков и улучшение деградированных земель. В то же время реализацией политики в области кадастра недвижимого имущества будет заниматься Агентство публичных услуг.