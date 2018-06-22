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Экономика
Агентство по земельным отношениям и кадастру будет реорганизовано в Агентство по геодезии, картографии и земельным отношениям.
Соответствующий проект был одобрен правительством на заседании 20 июня. Новое агентство будет административным органом и будет подчинено министерству сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.
Реорганизация Агентства соответствует концепции реформы центрального публичного управления.
Агентство по геодезии, картографии и земельным отношениям будет отвечать за реализацию политики в следующих областях: геодезия, картография и геоинформатика, национальная инфраструктура пространственных данных, земельные отношения, мониторинг земельных участков и улучшение деградированных земель. В то же время реализацией политики в области кадастра недвижимого имущества будет заниматься Агентство публичных услуг.
http://infomarket.md/ru/government/agentstvo_po_zemelnyim_otnosheniyam_i_kadastru_budet_reorganizovano_v_agentstvo_po_geodezii_kartografii_i_zemelnyim_otnosheniyam
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