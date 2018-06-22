Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции об аннулировании выборов

Апелляционный суд Кишинэу оставил в силе решение Суда Кишинэу сектора Центр, согласно которому новые местные выборы в столице были признаны недействительными. Решение было вынесено в четверг вечером, 21 июня, в момент, когда у суда, а так же у примэрии, сторонники Андрея Нэстасе протестовали, требуя признания мандата избранного примара. Андрей Нэстасе заявил после оглашения решения, что судьи выполнили политический заказ, а заказчиком является лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, передает IPN.

Заседание Апелляционного суда началось в 15.00, однако очень скоро было прервано после того, как адвокаты Андрея Нэстасе потребовали отвода судей, ссылаясь на то, что они допустили процессуальные нарушения в начале заседания. Заявление об отводе было отклонено судейской коллегией, во главе с Ионом Муруяну.

Соответственно, апелляция была рассмотрена судейской коллегией во главе с Владиславом Клима. После нескольких часов дебатов, примерно в 20.00, судьи отклонили апелляцию ППДП, оспаривающую решение первой инстанции, аннулирующее результаты выборов и мандат избранного примара.

Андрей Нэстасе заявил прессе, что мы являемся свидетелями абсурдного процесса и видно невооруженным глазом, что это является преступлением против жителей города, пригородов, против столицы и Республики Молдова, демократии. По его словам, речь идет о плевке от контролируемого правосудия, а судьи, которых считает преступниками, лгали и хитрили еще в начале заседания.

Лидер ППДП добавил, что власти боятся проевропейских, антиолигархических сил и готовы применить весь арсенал, чтобы остановить их. Андрей Нэстасе заявил, что готов к любой развязке, и это зависит от населения Республики Молдова.

Решение может быть обжаловано в течение одного дня в Высшей судебной палате, и это будет сделано, сказал адвокат Думитру Павел. Рассмотрение в ВСП не предусматривает участие в заседании сторон и прессы. Более того, адвокат говорит, что не видит возможностей для изменения положение вещей, учитывая какое решение вынесли первые две инстанции. По словам адвоката, ВСП должна вынести решение в течение трех дней, однако в законе не указано, идет ли речь о рабочих днях или нет.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы, сторонники избранного примара Андрея Нэстасе требовали подтверждения его полномочий на улице. Десятки людей пришли, чтобы выразить поддержку Нэстасе у приэмрии и у Апелляционного суда Кишинэу. Они скандировали: „Утвердите мандат!”; „Примэрия наша, тюрьма ваша!”, „Нэстасе наш примар!” и др.

Вечером, 19 июня, Суд муниципия Кишинэу сектора Центр принял решение, аннулирующее результаты новых местных выборов в столице. В мотивированном решении постановления отмечается, что Андрей Нэстасе и его противник Ион Чебан проводили предвыборную агитацию в день выборов, действие, недопустимое в соответствии с Кодексом о выборах. Оба кандидата через лайки в социальных сетях призвали избирателей принять участие в голосовании. Даже если не называли, за кого именно голосовать, суд постановил, что эти действия значительно повлияли на выбор избирателей.